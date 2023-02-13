“#السعودية_للاستثمار_الجريء” تطلق الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام

أعلنت "السعودية للاستثمار الجريء"، إطلاق منتج "الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام"، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة تداول السعودية ، وذلك تزامناً مع ملتقى السوق المالية السعودية 2023.

ويأتي منتج "الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام" الذي أطلقته "السعودية للاستثمار الجريء" ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لغرض تعزيز فرص التخارج عبر الطرح الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية وأيضًا لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة بالمملكة .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز إدراج الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة في السوق المالية من خلال تحفيز الاستثمار في صناديق الاستثمار لمرحلة مـا قبـل الطـرح الأولـي للاكتتـاب العـام وتقديم الاستشارات والتدريب للشركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الراغبة في الإدراج في السوق المالية .