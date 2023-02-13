تستمر حتى منتصف الليل.. #الأرصاد يحذر من #أمطار في 6 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على حفر الباطن في المنطقة الشرقية، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الإثنين، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

كما حذر المركز من أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من: "الخفجي والنعيرية وقرية العليا" في المنطقة الشرقية، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الإثنين، ويصاحبها أيضاً نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتضمنت تحذيرات "الأرصاد" كذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على كل من: "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق والشنان والبقعاء وحائل" في منطقة حائل، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الإثنين.

وامتد تحذير سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، ليشمل كذلك: "البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة والأسياج والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء" في القصيم، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الإثنين.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على كل من: "الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- رماح –شقراء" في الرياض، و"العويقيلة ورفحاء" في الحدود الشمالية، حتى الموعد ذاته.