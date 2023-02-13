البيض الأبيض: #بايدن وجه بتشكيل فريق لبحث الأجسام الطائرة المجهولة

أكد البيت الأبيض، أن منطاد التجسس الصيني حلق في أجواء عدد من الدول حول العالم من بينها بعض الحلفاء.

وقال البيت الأبيض اليوم، إنه لا توجد مؤشرات على وجود نشاط لكائنات فضائية أو نشاط أرضي مرتبط بالأجسام الطائرة المجهولة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بتشكيل فريق مشترك بين الوكالات لبحث الأجسام الطائرة المجهولة، مشيرا إلى أنه لا تُجري حاليًا عمليات تتبع نشطة لأجسام طائرة مجهولة الهوية.

وتابع البيت الأبيض: "لم نرسل أي مناطيد تجسس إلى الأجواء الصينية"، متابعا: "ننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن تبادل المعلومات فيما يخص الأجسام المجهولة الطائرة".

وقال إن الأجسام الطائرة المجهولة قد تكون حلقت أعلى مواقع حساسة، مضيفا أن الولايات المتحدة وكندا تؤمنان مجالهما الجوي عن كثب.