الاتحاد العربى يكشف تفاصيل #البطولة_العربية_2023

كشف رجاء الله السلمى، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية لموسم 2023، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وقال السلمى فى تصريحاته للموقع الرسمى للاتحاد العربى لكرة القدم: "آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى: "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديًا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل".

وواصل السلمى تصريحاته قائلا: "سيتم لاحقًا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".