تقارير شرطة كتالونيا: #بارتوميو متورط برشوة صحفيين للدفاع عنه

كشف تقرير شرطي أن "بعض الصحفيين حصلوا على مبالغ مالية من نادي برشلونة بأوامر من رئيسه السابق (جوسيب ماريا) بارتوميو" وأن الأخير "تدخل شخصيا وبشكل مباشر في توقيع عقود بين النادي وهؤلاء الأشخاص".

وأكدت شرطة إقليم كتالونيا في التقرير حدوث "تزوير في الحسابات لتخصيص الأموال لصحفيين انتقاهم بارتوميو والذي أمر في بعض الحالات شركات كي تسدد للصحفيين".

وحدد التقرير شركة (أمالجاما ماركتينج) التي يديرها ميجل سامبولا والذي عمل ضمن فريق الحملة الانتخابية لبارتوميو في 2015 برفقة شقيقه أوسكار سامبولا ووالده ميجل سامبولا بويبلا.

ووقعت الشركة المذكورة عقدا مع نادي برشلونة خلال رئاسة بارتوميو. كما أن أوسكار سامبولا وميجل سامبولا بويبلا شغلا منصب مدير نادي إسبورتيو لايتا والرئيس الشرفي له، على الترتيب، حين حصلا على 1.5 مليون يورو من قبل البلاوجرانا كتعويض عن الضجيج والأتربة الناتجة عن هدم ملعب مينيستادي. ولم يحصل أي طرف آخر على تعويض مماثل.

كما أشار التقرير إلى أن الصحفيين "ربما تلقوا عن طريق (أمالجاما) أموالا بناء على تكليف مباشر من بارتوميو"، وشركة أخرى هي (تورمنتا دي آثيرو) يرأسها خوسيه مارين باسكين.

وأضافت شرطة كتالونيا أنه تم اكتشاف وجود محادثات على الأجهزة الرقمية الخاصة بالأشخاص اللذين تم التحقيق معهم في فضيحة (برسا جيت)، وتدل على أن الصحفيين "اعترفوا بالدفاع عن مصالح بارتوميو الشخصية والهجوم على منافسين مثل جوان لابورتا الرئيس الحالي للنادي وفيكتور فونت المرشح في الانتخابات الأخيرة.