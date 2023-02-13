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مدني #جدة يخمد حريقًا في مستودع بلا إصابات
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الأخبار المحلية
مدني #جدة يخمد حريقًا في مستودع بلا إصابات
13 فبراير 2023
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أخمد الدفاع المدني في جدة حريقًا في مستودع.
ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.
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