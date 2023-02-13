تقارير إسبانية: هذا الموسم قد يكون الآخير لنجمي #ريال_مدريد مع الفريق

حقق ريال مدريد فوزا غاليا وكبيرا أمام الهلال السوداني في نهائي مونديال الأندية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ونجح في التتويج باللقب الخامس في تاريخه، خلال البطولة التي أقيمت في المغرب في نسختها الأخيرة.

وخلال الاحتفالات بعد تتويج الملكي ظهر جميع لاعبي الميرينجي في الصور الخاصة بالاحتفال بكأس العالم للأندية حتى اللاعبين المصابين مثل كوروتوا الذي لم يشارك في البطولة، لكن الذي لفت الإنتباه هو عدم وجود إيدين هازارد وميندي رغم تواجدهما مع بعثة الفريق في المغرب.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه من المتوقع أن يرحل هازارد وميندي عن ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة في ظل عدم مشاركتهم بشكل أساسي في الفترة الحالية.