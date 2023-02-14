فيديو.. مغادرة أولى طائرات #الجسر_الجوي_السعودي تجاه #حلب لإغاثة متضرري #الزلزال في #سوريا #عاجل

غادرت أولى طائرات الجسر الجوي السعودي، لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا، حيث ستهبط الطائرة بمطار حلب السوري، من أجل توزيع المساعدات الإغاثية.
ونشرت قناة "العربية"، مقطع فيديو يوثق استعدادات الطائرة للمغادرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تجاه مطار حلب، حيث تحمل الطائرة على متنها أكثر من 32 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.
وقال رئيس فريق الجهود المشتركة فالح بن دهمان إن 3 طائرات إضافية ستصل إلى سوريا ، مضيفاً أن إرسال المساعدات جاء بعد التنسيق مع فريق الجهود الإغاثية داخل سوريا.
مراسل #العربية: مساعدات سعودية تنطلق من #الرياض إلى مطار #حلب لإغاثة منكوبي الزلزال .. و رئيس فريق الجهود المشتركة يؤكد: 3 طائرات إضافية ستصل #سوريا
#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/f6XZMiJxBl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 14, 2023