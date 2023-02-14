محلل #طقس يتوقع خريطة #الأمطار على مناطق #المملكة خلال الساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: إنه حسب نماذج الطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة الثالثة عشرة خلال الـ "24" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 23 لصباح الأربعاء 1444/7/24هـ بأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى المدينة والشرقية، ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية وشمال الشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.