تساقطت عليهم من سقف المنزل.. #ثعابين_ضخمة تثير هلع عائلة في #ماليزيا (#فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عائلة في ماليزيا تكتشف وجود ثعابين ضخمة في سقف منزلهم والتي كانت تسبب أصوات كثيرة مزعجة.

ويوضح المقطع، أن العائلة استدعت فرق الدفاع المدني، من أجل انقاذهم من هذه الأصوات المزعجة ليكتشفوا وجود ثعابين ضخمة تسكن في سقف منزلهم.

وصرخ أفراد العائلة الماليزية بصوت عال بعد رؤيتهم الثعابين الضخمة تسقط من السقف، حيث انتابهم الهلع والفزع.