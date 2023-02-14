الأرصاد ينبه أهالى 3 مناطق من #أتربة مثارة ورياح حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تنبيه لسكان الباحة ونجران وعسير من الأتربة والرياح حتى المساء.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة العقيق, تستمر حتى الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.