مقتل وإصابة 8 أشخاص في #إطلاق_نار داخل حرم جامعة ميشيغان الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية.

وانتشرت قوات إنفاذ القانون بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينغ، غربي ديترويت، بحثا عن مشتبه به.

ولم تتوافر تفاصيل رسمية تذكر حول حدوث عنف مسلح، لكن كريس روزمان النائب المؤقت لرئيس شرطة الجامعة قال إنه تم إطلاق النار في موقعين.

وردت الشرطة على إطلاق النار الذي بدأ بعد الثامنة مساء بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وأكد أنه تم نقل ما لا يقل عن 5 ضحايا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة، وأصدرت شرطة جامعة ولاية ميشيغان تحديثا عبر تويتر بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إن 3 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا.