هزة ارتدادية جديدة تضرب شرق #تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 1 كيلو متر.

وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 121 كيلو متر جنوب شرق«طرابزون» شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، و31 شمال «أرزنجان» شرق البلاد.

ولليوم التاسع تستمر عمليات عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 31 ألفا و643

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «أفاد»، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 31 ألفا و643، فيما على الجانب السوري ما لالا يقل عن 3 آلاف و700.

وفي «عثمانية» التركية، بدأت السلطات أعمال إنشاء مدينة حاويات لمنكوبي الزلزال المدمر. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن 100 دولة عرضت المساعدات.

من جانبها، أظهرت صورا ومقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، انخفاضا ملموسا لمنسوب المياه في «بحر مرمرة» بالقرب من مدينة اسطنبول، فيما طمأن العلماء، بأن الظاهرة، مرتبطة بتقلبات الضغط الجوي ولا علاقة لها بالزلزال

وأشارت بيانات، في وقت سابق، إلى تراجع منسوب المياه بمقدار ما بين 15 و20 مترا في «أفجيلار».