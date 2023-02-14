أمطار متوسطة على #حفر_الباطن

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.