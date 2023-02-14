صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن #وظائف_شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي محاسبة.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
نبذة عن الصندوق:
– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا