صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن #وظائف_شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي محاسبة.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن الصندوق:

– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا