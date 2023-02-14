قد تصيبك بالسرطان.. 4 أجزاء في #الدجاج لا تصلح للطعام

حذرت دراسة طبية جديدة من تناول 4 أجزاء من الدجاج لكونها قد تصيب بأنواع متعددة من السرطان، منها سرطان المعدة والقولون.

ووفقاً للموقع الطبي"ويكسين" لا تصلح كل أجزاء الدجاج للطعام لأنها يمكن أن تسبب السرطان ومنها ما يلي:

1- رقبة دجاج

تحتوي رقبة الدجاج غدد ليمفاوية في تضم السموم والبكتيريا، ويعتبر الاستهلاك المتكرر لعنق الدجاج قد يزيد من خطر الاصابة بالسرطان.

2- أمعاء الدجاج

توجد في الأمعاء أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن دائمًا إزالتها تمامًا، ويؤدي الاستهلاك المفرط لأمعاء الدجاج إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.

3- أقدام الدجاج

الإفراط في تناول أقدام الدجاج، قد يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.

4- ذيل الدجاج

من الأفضل تجنب جزء آخر من الدجاج هو ذيل الدجاج. يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي يؤثر دخولها إلى الجسم بشكل سلبي.