تيسيراً لإداراة رواتب الشركات.. بنك “ساب” و “جسر” يوقعان اتفاقية ربط مباشر

في سعيها نحو تسهيل إدارة مسيرات الرواتب للشركات من جميع الأحجام، وقعت جسر منصة أتمتة إدارة الموارد البشرية اتفاقية تكامل مع بنك ساب، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدماتٍ مصرفية متنوعة في المملكة، وذلك لتسهيل تحويل الرواتب مباشرة من جسر.

بفضل توقيع اتفاقية ربط بنك ساب مع جسر، سيكون بإمكان عملاء بنك ساب تحويل مدفوعات الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين، ويُضيف التكامل بين بنك ساب وجسر الكثير من الميزات لأصحاب المنشآت، إذ سيكون بالإمكان إيداع المدفوعات بشكل سريع وموثوق ومباشر في الحسابات المصرفية للموظفين عبر جسر، دون الحاجة إلى تحويل المدفوعات إلى بنك آخر، أو استخدام منصة "مدد" الإلكترونية، أو تحميل ملف المرتبات (أوفلاين). إضافة إلى إمكانية تتبع حالة رواتب الموظفين من داخل النظام، مما سيُسهّل ويُسرّع عملية تحويل المدفوعات، ويساعد في اختصار الكثير من الوقت والجهد المبذول من بعد التأكيد على مسير الرواتب في النظام.

وسيُمكن هذا الربط الشركات أيضًا من اختصار الوقت والجهد، والتحول الرقمي في دفع و إعداد مسير الرواتب، والربط بين خدمات الموارد البشرية والإجراءات المالية، وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عكار المؤسس والرئيس التنفيذي لجسر: "اخترنا العمل على تمكين الشركات من تبني التحول الرقمي في عمليات الموارد البشرية، إذ نطمح لمساعدة كل شركة سعودية في بلوغ هذا الهدف. اليوم، نحن فخورون جدًا بشُركائنا الذين يؤمنون بأهمية التحول الرقمي، ونعتقد أننا لن ننجح بدونهم، وستكون شراكتنا مع ساب علامة فارقة في رحلة أتمتة كشوف المرتبات وعملية التحول الرقمي بأكملها."

جسر هو نظام أتمتة إدارة الموارد البشرية الأكثر تكاملا في المملكة، والمفضل للشركات التي تحرص على مواكبة تكنولوجيا أتمتة عمليات الموارد البشرية، ورفع كفاءة وإنتاجية أقسام الموارد البشرية وتحسين عملياتها، يساعد جسر في تسهيل مهام إدارة الموارد البشرية، وزيادة كفاءة العمل وسرعة الإنجاز، وتعزيز تفاعل الموظفين، وهو منصة متكاملة متوافقة مع نظام العمل السعودي.