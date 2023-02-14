ارتفاع #أسعار_الذهب وتراجع #الدولار وسط ترقب صدور #بيانات_أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

الذهب في التعاملات الفورية

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1861.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1870.60 دولار.

بيانات أمريكية

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 954.76 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1569.07 دولار.