إطلاق النسخة الأولى من #مزاد_الإبل في #الجوف.. غداً

برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أكملت المنطقة استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من مزاد الإبل في الجوف، غداً الأربعاء ولمدة 10 أيام، في "نفود لايجة" على طريق "الجوف-حائل" الدولي، وذلك بالتعاون مع نادي الإبل، وبتنظيم من إمارة المنطقة ومشاركة عدد من القطاعات.

واكتمل ميدان المزاد، الذي استمر العمل فيه لعدة أشهر، وتضمن ذلك أعمال السفلته والإنارة وإيصال الكهرباء، والتجهيز بالمخيمات والمواقع المختلفة، والتي تضم مواقع الإبل والمزادات التي تتم بشكل يومي، وسيدة الإبل، وهو موقع مخصص لعروض ومسيرات الإبل اليومية، إلى جانب مضافات أهالي الجوف الخاصة لاستقبال زوار المزاد.

وفي موقع آخر تشارك العديد من الجهات الحكومية بمعارض خاصة تقدم خدماتها العامة لزوار المزاد. كما يتوفر موقع لعربات الأطعمة والقهوة، وسوق للأسر المنتجة تعرض فيه منتجاتها طيلة أيام المزاد، مع مشاركة العيادات البيطرية، ووجود سوق للأعلاف.

وقال أمين عام اللجنة العليا، الدكتور نواف الخالدي، إن هناك متابعة مستمرة من الأمير فيصل بن نواف لأعمال المزاد، وحرص على نجاح النسخة الأولى، في ظل تشكيلها حراكاً اقتصادياً في المنطقة، ورفع سوق الإبل، والتي تحظى بدعم واهتمام من رؤية السعودية 2030، والتي تحرص على تنشيط أسواق الإبل، لما تمثله من أهمية في تراث وموروث المملكة.

ونوه إلى تعاون كافة القطاعات في المنطقة لتجهيز الموقع بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه أصبح اليوم جاهزاً لانطلاقة المزاد، والذي اعتبره يحظى بتوقيت مناسب يسهم في نجاحه، حيث وقت الربيع، وتواجد العديد من ملاك الإبل في المناطق الشمالية خلال هذه الفترة.

ونبه إلى قدرة المزاد على جذب الزوار من محبي سياحة الشتاء والمكشات، والتي تعد الجوف من أبرز جهاتها، إضافة إلى ملاءمة الأجواء خلال الفترة القادمة للتنزه، ومايضمه المزاد من فعاليات متنوعة ومعارض مصاحبة.