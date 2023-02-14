“الصناعة”: تحديث ” #منصة_صناعي” لتحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع.. ضمت أكثر من 30 خدمة إلكترونية

قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي محمد المهنا، في مقابلة مع "العربية"، إننا عملنا على تطوير الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي لمواكبة الزيادة في الطلب على الخدمات مما يسهم في تحقيق تطلعات استراتيجية الصناعة السعودية.

وأضاف أن تطوير المنظومة الرقمية للقطاع الصناعي في المملكة تضمن مسارين الأول مؤسسي عبر التكامل مع الجهات الحكومية ممثلا في هيئة الذكاء الاصطناعي، حيث تم استضافة كل خدماتنا الرقمية لدى السحابة الحكومية.

وأوضح أن المسار الثاني تضمن بناء قاعدة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتنمية القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني والمعلوماتي للمساهمة في تطوير كافة خدماتنا الرقمية ومواجهة التحديات المستقبلية.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، الإصدار الجديد من "منصة صناعي"، لتضم بهويتها الجديدة أكثر من 30 خدمة يتم تقديمها إلكترونياً للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التحديث الجديد لمنصة صناعي يشمل عددًا من الخدمات الرقمية لمواكبة برنامج "مصانع المستقبل" الهادف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع وتقديم الحوافز المقدمة من قبل جهات المنظومة تحت منصة رقمية موحدة.

وأشارت إلى أن المنصة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات لدراسة السوق الصناعي وعرض الفرص بناءً على دراسة السلوك والاهتمامات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة "برامج الدعم" لمسار برنامج تنافسية التحول الرقمي الصناعي.