بعد وصول الأولى إلى #حلب.. #السعودية توجه طائرتي إغاثة جديدتين إلى #سوريا (فيديو) #عاجل

كشف مدير إدارة دعم العمليات في مركز الملك سلمان للإغاثة، فالح السبيعي، عن تسيير طائرتين إغاثيتين جديدتين إلى سوريا، ضمن الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا.

وقال "السبيعي" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، اليوم، إن الطائرة الإغاثية السعودية الأولى التي وصلت مطار حلب الدولي، تحتوي على 35 طناً من المواد الغذائية والطبية.

وأضاف: "هناك طائرتان ستتجهان إلى سوريا، يومي الأربعاء والخميس، على أن يتم تقييم الاحتياجات المطلوبة والتحرك وفقاً لها بعد ذلك".

ووصلت إلى مطار حلب السوري، صباح اليوم الثلاثاء، أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا، وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كجم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.