9 وفيات و16 حالة اشتباه.. منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس جديد #ماربورغ  

أعلنت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، تفشي فيروس "ماربورغ" في دولة غينيا الاستوائية، بعد وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص متأثرين به.

وذكرت المنظمة في بيان: "نجري حاليا المزيد من التحقيقات، وتم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل، وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض"، مشيرة إلى تسجيل سلطات غينيا الاستوائية 9 وفيات و16 حالة مشتبه بها حتى الآن.

ويعتبر "ماربورغ" فيروس شديد الخطورة، وصنفته منظمة الصحة العالمية ضمن مجموعة "المخاطرة المُمرِضة التي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء".

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة، أو بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق، وهو من عائلة فيروس "إيبولا" الفتاك، وتم اكتشافه لأول مرة بعد وفاة وإصابة 38 شخصاً به عام 1967، في مدينتي ماربورغ وفرانكفورت في ألمانيا، وبلغراد في صربيا.

وقبل غينيا الاستوائية ظهر الفيروس في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي. كما تفشى المرض في أنجولا عام 2005 وتسبب في وفاة نحو 300 شخص.

وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس: حمى وصداع حاد وآلام في العضلات وإسهال مائي وآلام في المعدة وغثيان.