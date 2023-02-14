رقم ضخم.. طبيب يكشف عدد الوفيات بسبب #السمنة في #السعودية (فيديو) #عاجل

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الجراحة والسمنة، عصام باتياه، عن عدد الوفيات السنوية بسبب أمراض السمنة في المملكة.

وقال "باتياه" في مداخلة مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، إنه وفقاً لمجلة "فوربس"، تحتل السعودية المرتبة الـ29 كأكثر بلدان العالم التي تعاني من البدانة.

وأضاف: "وفقاً لدراسات مجلس الصحة الخليجي، فإن عدد الوفيات بسبب أمراض السمنة في السعودية تقارب 20 ألف حالة سنوياً، ويبلغ الإنفاق حوالي 19 مليار ريال، لذا تضمنت خطة وزارة الصحة مجموعة من المبادرات لخفض معدلات السمنة وتعزيز مستوى الصحة العام".