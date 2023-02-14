ليفربول يرد على تقرير أحداث نهائى دورى أبطال أوروبا 2022 فى بيان رسمى

أصدر نادى ليفربول الإنجليزى بيانا رسميًا للرد على التقرير الخاص بحالة الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس والذى خسره الفريق بهدف دون رد أمام ريال مدريد الإسبانى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ليفربول فى بيان رسمى اليوم، الثلاثاءء: "يرحب نادى ليفربول التقرير الخاص بحالة الفوضى التى شهده نهائى دورى أبطال أوروبا والذي يبرأ تمامًا ساحة مشجعي ليفربول بينما يؤكد مسؤولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل أساسي عن الإخفاقات التنظيمية، وغياب الرقابة الشاملة أو الإشراف على السلامة والأمن، وسوء التخطيط والافتقار إلى خطط الطوارئ."

وأضاف: "وجد تقرير الفريق القائم على الأدلة أيضًا أن هناك "خطرًا واضحًا وفوريًا كاد أن يؤدي لعمليات "دهس قاتلة" وأن تصرفات مشجعي ليفربول أنقذت الأرواح، وخلصت اللجنة إلى أنه كان هناك فشلان تنظيميان رئيسيان - أولاً كان "نموذج" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم المباراة النهائية معيبًا حيث كان هناك غياب للرقابة الشاملة أو الإشراف على السلامة والأمن."

وتابع: "ثانيًا، تم تجاهل نموذج السلامة والأمن والخدمة المنصوص عليه في اتفاقية مجلس أوروبا، لصالح أحكام مسبقة قائمة على افتراضات غير صحيحة بأن جماهير ليفربول يشكلون تهديدات كبيرة للنظام العام."