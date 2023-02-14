ميسى على بُعد 12 هدفا من معادلة رقم #رونالدو التاريخى فى دورى أبطال أوروبا

يستعد ليونيل ميسى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لمواصلة مشواره في دورى أبطال أوروبا عندما يلتقى مع بايرن ميونخ مساء اليوم، في العاصمة الفرنسية، بافتتاح مباريات دور الـ16 للبطولة، في اختبار صعب للنادى الباريسى الذى يبحث عن أول ألقابه في المسابقة.

ويدخل ميسى مباراة اليوم وهو في المركز الثانى بترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 129 هدف وعلى بعد 12 هدفًا من معادلة كريستيانو رونالدو متصدر الترتيب التاريخى للهدافين بـ141 هدف.

وسجل ميسى 4 أهداف في الموسم الحالي مع باريس في دورى الأبطال، ويتطلع لزيادة رصيده خاصة في ظل تألقه بدور الـ16 في السنوات السابقة مع برشلونة، حيث يعد أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في هذا الدور، وأكثر لاعب تسجيلا للأهداف أيضًا في مباراة واحدة في ثمن النهائي، بتسجيله 5 أهداف لبرشلونة ضد ليفركوزن في 2012.