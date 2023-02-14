التشكيل المتوقع لقمة #باريس_سان_جيرمان ضد #بايرن_ميونخ فى #دورى_أبطال_أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء"، فى ذهاب دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بمواجهة مكررة من نهائى نسخة 2020.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - مبابي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتيس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو

خط الوسط: جنابري - ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش - ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر - تشوبو موتينج