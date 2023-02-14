سوري يوجه طلباً لـ #هيفاء_وهبي بين أنقاض #الزلزال.. والفنانة: “تحت أمركم”

وجه صحفي سوري نداءً خاصاً للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، طلب فيه مساعدتها لإنقاذ أطفال سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

وظهر ماجد العجلاني في فيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب ويحمل طفلة، وقال: "هذا الفيديو موجه الى إنسانة وحدة هي هيفاء وهبي، هيفا أنا إلتقيت فيكي مرتين، وبالمرتين كنت تحكي عن سوريا كلام يطير العقل".

وأضاف: " أوجه لك من خلال هذا الفيديو طلب، بأن تأمني 500 علبة حليب أطفال حديثي الولادة رقم 1. لا الشعب السوري يقصر ولا الجهات الرسمية تقصر، لكن الوضع في حلب تخطى أنني أخجل من هذا الطلب".

وواصل: "اتكفل أنا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان إلى سوريا، والإجراءت الرسمية اللازمة لإدخال الـ500 علبة، والمطلوب منك فقط أن تدفعي ثمن هذه العلب إلى أطفال حلب تحديداً".

بدورها أعادت "هيفاء" نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة في "انستغرام"، وكتبت:"أنا قلبي لكم وتحت أمركم".