في #أنقرة.. #أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي #إيلي_كوهين

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في العاصمة التركية أنقرة، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بحسب ما أعلنته الرئاسة التركية في "تويتر".

وذكرت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن زيارة "كوهين" إلى العاصمة التركية أنقرة هي زيارة تضامنية، في اعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم 6 فبراير الجاري.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي أيضاً نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الزيارة.

وأوفدت تل أبيب مهمة إنقاذ إسرائيلية ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا، كما أرسلت مساعدات إنسانية ومستشفى ميداني.