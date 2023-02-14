شاهد البرومو.. فيلم وثائقي سعودي عن #رونالدو بعنوان “الوحيد والأوحد” (فيديو) #عاجل

تعرض قناة "العربية" فيلماً وثائقياً عن نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

الفيلم يحمل عنوان: "كريستيانو رونالدو- الوحيد والأوحد"، ويُعرض على القناة في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت المملكة، السادسة بتوقيت "غرينتش".

ويعرض الفيلم مسيرة تحليق "رونالدو" في سماء الكرة العالمية، وتحطيمه الأرقام القياسية، بحصوله على أكثر من 61 جائزة عالمية، من بينها 5 كرات ذهبية، علاوة على الأثر الذي سيتركه في نفوس الأجيال القادمة، وفق ما جاء في "البرومو".