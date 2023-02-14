السعودية تبني أكثر من 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري #الزلزال في #سوريا و #تركيا (فيديو) #عاجل

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن عزم المملكة بناء أكثر من 3 آلاف مبنى مؤقت لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، على أن تكون هذه المباني مزودة بالمرافق الأساسية كافة.

وقال "الربيعة" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، اليوم: "نحن الآن في اللمسات الأخيرة لبناء ما يزيد على 3 آلاف مبنى مؤقت كمرحلة أولى، في كل من تركيا وسوريا، مزودة بالمرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء ودورات المياه".

وأضاف المشرف على مركز الملك سلمان: "تم التنسيق مع السلطات المعنية على الأرض كي تكون هذه المباني مخصصة للمحتاجين وذوي الأولوية، على أن يتبع ذلك برامج آخرى لإيواء المتضررين".

وعن عدد الأشخاص الذين ستحتويهم هذه المباني، قال "الربيعة": " كل مبنى مؤقت سيأوي عائلة مكونة من 5 إلى 6 أشخاص"، مجددًا التشديد على أن هذا كله مجرد مرحلة أولى، سيتبعها العديد من البرامج والتدخلات الآخرى.

كما شدد على أن السعودية مستمرة في مساعدة متضرري الزلزال في كل من سوريا وتركيا لأسابيع وربما لأشهر، بسبب حجم المأساة الكبير.