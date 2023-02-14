لأول مرة منذ 30 عاماً.. سفن روسية تُبحر وعلى متنها أسلحة نووية

ذكرت وكالة المخابرات النرويجية "NIS"، أن سفن الأسطول الشمالي الروسي تتوجه نحو البحر، وعلى متنها أسلحة نووية تكتيكية، لأول مرة منذ 30 عامًا.

وذكر تقرير الوكالة السنوي، الذي نشره موقع " pledge times"، اليوم، أنه "في العهد السوفيتي كانت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي تبحر بانتظام بأسلحة نووية تكتيكية، لكن لم تعرف مثل هذه الحالات منذ الحرب الباردة"، مشيراً إلى أنه "بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، ازدادت أهمية الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا بشكل كبير".

وأضاف التقرير: "الجزء المركزي من الإمكانات النووية يقع في غواصات الأسطول الشمالي والسفن السطحية"، محذراً من أن "الأسلحة النووية تُشكل تهديدًا خطيرًا بشكل خاص في خيارات العمليات التي قد تشارك فيها منظمة الناتو".