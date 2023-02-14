السعودية_للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات ريال مع 9 بنوك محلية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، اتفاقية تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي)، مع 9 بنوك محلية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن التمويل الموقع يمتد لـ7 سنوات بدون ضمانات من الشركة، مشيرة إلى أن البنوك المشاركة هي: "البنك السعودي الفرنسي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك قطر الوطني".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد القنون، إن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة والموثوقية، وتحقيق قفزة نوعية في تحسين و"أتمتة" الخدمة الكهربائية المقدمة لقاعدة مشتركين متنامية تقارب 11 مليون مشترك.

وأضاف "القنون" أن هذا التمويل يأتي كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، مشيراً إلى أن تركيز استثمارات الشركة ينصب على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الاخرى وتعزيز شبكة التوزيع وأتممتها، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لديها.

وأعرب عن سعادته بالثقة الكبيرة من البنوك المحلية المشاركة في التمويل مع الشركة، والإقفال الناجح لهذا التمويل الذي يعزز الشراكة المستمرة بين البنوك المحلية و"السعودية للكهرباء"، والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة في جميع أرجاء المملكة، وتؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطوير اقتصادها بقطاعاته كافة.