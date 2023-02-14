الكشف عن محتويات أحد الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها فوق #أمريكا

كشفت وثيقة أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن محتويات أحد الأجسام الطائرة المجهولة التي تم إسقاطها فوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الوثيقة التي أطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الجسم الطائر المجهول الذي تم إسقاطه في المجال الجوي الكندي، السبت الماضي، كان عبارة عن "بالون معدني يحمل شحنة".

وأرسلت مذكرة "البنتاغون" هذه إلى "الكونغرس"، أمس الإثنين، وتُقدِم التفاصيل الرسمية الأولى لأحد الأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها في الأيام الأخيرة، والذي وصف سابقاً بأنه "جسم أسطواني الشكل".

وأضافت المذكرة أن الجسم كان "بالوناً معدنياً صغيراً مع حمولة معلقة تحته"، وأنه عبر بالقرب من "مواقع حساسة أمريكية" قبل إسقاطه.

وبَين مسؤولو الدفاع في المذكرة للمشرعين، أن الجسم الذي أسقط فوق بحيرة "هورون" في ميشيغان، أمس الأول الأحد، نزل ببطء في مياه البحيرة بعد إصابته.

ورصدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية 3 "أجسام مجهولة الهوية"، الأسبوع الماضي، وأسقط الجيش الأمريكي إثنين منها في المجال الجوي الوطني، وآخر فوق أراضي كندا.

وكشف "البنتاغون" أن الأجسام الثلاثة كانت أصغر بكثير من المنطاد الصيني، الذي أسقط في وقت سابق من فبراير، قبالة السواحل الشرقية الأمريكية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض، ولم تكن تشبهه من حيث الشكل.