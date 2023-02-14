أول قافلة مساعدات من #الأمم_المتحدة تدخل شمال غرب #سوريا

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن أولى قوافل المساعدات من المنظمة الدولية دخلت شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة من تركيا من معبر باب السلامة الذي فتح حديثا اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن المنظمة الدولية للهجرة هي التي سلمت المساعدات، لكنه لم يقدم تفاصيل عن حجم المساعدات أو نوعها والتي وصلت للمناطق التي هزها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين جديدين بين تركيا وسوريا "لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب".