نيمار يعترف بمشاجرة غرفة خلع ملابس #باريس_سان_جيرمان قبل لقاء #بايرن_ميونخ

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينه وزميله ماركينيوس والمدير الرياضي لويس كامبوس، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ الهامة فى العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وأكد نيمار أن المشاجرة حدثت بعد هزيمة باريس سان جيرمان 3-1 أمام موناكو حيث يعتقد أن لويس كامبوس اقتحم غرفة تبديل ملابس باريس سان جيرمان لتوبيخ اللاعبين وهو ما أثار استياء اللاعبين.

وبحسب تقارير صحفية في فرنسا، اقتحم كامبوس غرفة ملابس الفريق متهماً اللاعبين بالافتقار إلى الحماس ، لكن البعض اعترض على تدخله، وهو ما اعترف به نيمار قبل مواجهة بايرن ميونخ مساء اليوم.

وأضاف نيمار في تصريحات تلفزيونية: "لقد حدث ما قيل فى الصحافة بالفعل، عندما دخل المدير الرياضى لم نتفق مع ما كان يقوله في ذلك الوقت، لذلك أجرينا مناقشة حول هذا الموضوع."

وأضاف نيمار: "نتحدث دائما عن كرة القدم فهى لعبة تدور حول التواصل، وبالطبع هناك احترام من الجانبين على الرغم من عدم الاتفاق أحيانا لكن نفعل ذلك من أجل تحسين الفريق لأننا لا نقبل بالخسارة فى أى مباراة ونريد الفوز باستمرار."

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، فى وقت سابق أن نيمار اشتبك لفظيا مع أحد زملائه في الفريق الباريسي، ووبخه بشدة، متهما إياه بعدم تمرير الكرة له بالسرعة الكافية أمام موناكو، قبل أن يدخل اللاعبان في حديث طويل