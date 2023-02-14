فيفا يعلن النظام الجديد لبطولة #كأس_العالم_للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عدد مقاعد القارات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي من المحتمل أن تقام في أمريكا.

وأوضح فيفا في بيانه الذي أصدره مساء اليوم الثلاثاء، أن نسخة مونديال الأندية التي ستقام في 2025 ستكون بمشاركة 32 فريقا.

وحدد فيفا في بيانه عدد مقاعد القارات في مونديال الأندية 2025 والتي ستكون عبارة عن 12 مقعدا لأوروبا، و4 مقاعد لإفريقيا، و4 لآسيا، و4 مقاعد لقارة أمريكا الشمالية، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، ومقعد لأوقيانوسيا والبلد المستضيف.

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، قد أكد أن نسخة 2025 ستقام بمشاركة 32 فريقا.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق أن السعودية ستستضيف النسخة القادمة من بطولة مونديال الأندية المقبلة 2023 والتي ستقام في ديسمبر 2023.