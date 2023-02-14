“منشآت” تنظم ملتقى “بيبان 23” مارس المقبل بمشاركة 350 متحدثاً عالمياً ومحلياً

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تنظيم ملتقى "بيبان 23" خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 مارس المقبل بمدينة الرياض؛ وذلك بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين.

ويهدف الملتقى الذي يأتي تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، إلى بناء شبكة ريادية محلية وعالمية لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والمُمكِّنِين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، كما يسهم الملتقى في توفير بيئة تنافسية تشجِّع الشباب الطموح على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يحقق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

ويشارك في الملتقى أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تقدم خدماتها في مكان واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات.

وسيقدم "بيبان 23" أكثر من 300 ورشة عمل تدريبية التي من المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع من أبرزها: إدارة سلاسل الإمداد، التخطيط الإستراتيجي، نمو المنشآت، الإدارة المالية، تجربة الحصول على امتياز تجاري، التحول إلى التجارة الإلكترونية، إستراتيجية إدارة المخاطر، وغيرها من المواضيع التي تمكًن رواد ورائدات الأعمال من الحصول على المعرفة الكافية في الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لمشاريعهم.

ويضم الملتقى الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 105 آلاف زائر؛ 9 أبواب صممت لتغطية كافة متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن الأبواب: باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، وكذلك باب السوق.

ومن المقرر أيضاً أن يحتضن ملتقى "بيبان 23" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 200 دولة، حيث تُعد المسابقة أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.

كما يشهد "بيبان 23" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.

يذكر بأن "بيبان 23" سيستضيف العديد من أصحاب المعالي والوزراء في الجلسات الحوارية للملتقى، وأسماء بارزة من كبار رواد الأعمال العالميين كمتحدثين، بالإضافة إلى مستثمرين وخبراء وصناع قرار.

كما أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المجال للمهتمين ببدء التسجيل في الملتقى وحضور فعالياته المختلفة والاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للملتقى https://bibanglobal.sa/registration/visitor/step1.