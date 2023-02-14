الفضلي يبحث مع أمين اتفاقية مكافحة التصحر ترتيبات استضافة #السعودية مؤتمر الأطراف COP16 العام المقبل

استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمكتبه اليوم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في عام 2024م ، كما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة في مجال حماية البيئة، وإسهاماتها في مقاومة ومكافحة الجفاف والتصحر؛ وذلك من خلال إطلاقها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.