التشكيل الرسمى لقمة #باريس_سان_جيرمان ضد #بايرن_ميونخ في #دوري_أبطال_أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لفريقا باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني التشكيل الرسمي لمباراتهما بعد قليل على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: مينديز، سولير، فيراتي، إيمري، حكيمي.

خط الهجوم: نيمار، ميسي.

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

هط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كومان، ليروي ساني، تشوبو موتينج