بايرن_ميونخ يضرب #باريس_سان_جيرمان بهدف كومان فى #دوري_أبطال_أوروبا

حسم نادي بايرن ميونخ قمة باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء،على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء الذي شهد تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء حتى شارك في الشوط الثاني.

ووقع مبابي في مصيدة التسلل مرتان بعدما ألغى حكم الراية قبل أن تتدخل تقنية الفار لإلغاء هدف ثاني للنجم الفرنسي.

وأشهر حكم المباراة الطرد للاعب بافارد في الدقيقة 92 من عمر المباراة بعدما عرقل ليونيل ميسي ليحصل على إنذار أصفر ثاني.

واقترب نادي بايرن ميونخ من بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حسم الجولة الأولى قبل مواجهة الثامن من مارس القادم على ملعب "أليانز أرينا".