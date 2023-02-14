ميلان ينجو من فخ #توتنهام بهدف نظيف في #دوري_أبطال_أوروبا

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف عبر براهيم دياز في الدقيقة 7 من عمر المباراة من متابعة جيدة أمام المرمى.

ووفقا لأوبتا، فالهدف الذي جاء بعد 6 دقائق و24 ثانية، يعد أسرع هدف لميلان في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ هدف رونالدينيو ضد مانشستر يونايتد في فبراير 2010 والذي جاء بعد (دقيقتان و 11 ثانية).

وعاد ميلان إلى الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-14، أي بعد 3262 يومًا، وذلك خلال لقائه اليوم ضد توتنهام.