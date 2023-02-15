انخفاض أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 85 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 85.07 دولار للبرميل بحلول، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا إلى 78.59 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير.

وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود، وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب بيانات المعهد.