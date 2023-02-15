محلل #طقس يتوقع خريطة #الأمطار على مناطق #المملكة خلال الساعات المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لخريطة الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه من المتوقع خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس ، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ متفرقة من الشمالية والجوف وجازان وشمال الشرقية.

وأضاف: "متوقع رياح مغبرة على أجزاءٍ من الغربية وغرب الوسطى وعلى جنوب الشرقية وأجزاءٍ من الامارات محرّكة للرمال".

منطقة عسير

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.