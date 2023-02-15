الأرصاد ينبه أهالى 4 مناطق: #رياح و #أتربة مثارة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيهاً لسكان المدينة المنورة وعسير والباحة ونجران من رياح وأتربة مثارة حتى المساء

عسير

وأصدر المركز، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

نجران

ونبّه المركز، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.

الباحة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة الباحة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظة المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, تستمر حتى السابعة مساءً.

المدينة المنورة

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاعا في الأمواج تشمل تأثيراته نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.