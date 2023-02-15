صندوق_الاستثمارات_العامة يرفع حصته في ‎#نينتندو إلى 7.1%

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن رفع حصته في ‎نينتندو من 6.1% إلى 7.1% .

ورفع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي حصته في شركة "نينتندو" اليابانية مرة أخرى، لتصل إلى 7.1%، وفق افصاح صادر يوم الأربعاء.

كان الصندوق السيادي قدر رفع حصته في الشركة اليابانية إلى 6.07% وفق ما جرى الإعلان عنه منتصف الشهر الماضي، وذلك من 5.01%.

وبنى الصندوق حصصاً في صانعي ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية على مدار العامين الماضيين. وكشف عن شراء حصص تزيد عن 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما "كابكوم" (Capcom) المصنعة للعبتي "ستريت فايتر" و"ريزيدنت إيفل"، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت "نيكسون" (Nexon Co).

كما أنَّ شركة "أكتيفيجن" للألعاب التي وافق مساهمو "مايكروسوفت" على الاستحواذ عليها، بدأ صندوق الاستثمارات العامة في بناء مركز استثماري بها لأول مرة في نهاية عام 2020، وامتلك حوالي 37.9 مليون سهم في الشركة في نهاية سبتمبر الماضي.