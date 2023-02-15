بحضور أكثر من 80 طالباً.. مكتب التربية العربي ووزارة التربية الكويتية ينظمان مهرجان الفنون الخليجي

انطلقت اليوم في الكويت فعاليات برنامج مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية في دولة الكويت خلال الفترة 14-18 فبراير 2023م، ويتضمن المهرجان المسرح المدرسي، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة الفنون التشكيلية.

ويستهدف البرنامج طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء، ويشارك في فعالياته 84 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى مشرفين على البرنامج، ومحكمين يعملون وفق أطر ومعايير فنية معتمدة، وسيتم تكريم الطلبة الفائزين في الحفل الختامي للمهرجان تحت رعاية معالي وزير التربية في دولة الكويت يوم السبت 18 فبراير2023م على مسرح وزارة التربية.

ويأتي اهتمام المكتب بهذه الفعاليات والأنشطة الطلابية لدورها الإيجابي في تهيئة مناخ اجتماعي يعزز ويوثق عرى الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء، ويسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم. ولقد نفّذ مكتب التربية العربي لدول الخليج العديد من البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية المتنوعة كالأولمبياد العلمي والمسـرح المدرسي، والرسم، والمسابقات الأدبية، والعديد من المبادرات الطلابية الأخرى، ومن ضمنها هذا البرامج ، الذي يبرز أهمية وظيفة الفنون ودورها في تهذيب السلوك، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية، وتجسيد روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين أبناء دول المكتب، والكشف عن مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعها في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي الثري.

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