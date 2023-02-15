مدينة الملك سعود الطبية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف مُتعددة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- منسق وحدة العناية بالعملاء:
– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.
– بكالوريوس إدارة خدمات صحية.
– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- مُنسق طوارئ:
– بكالوريوس خدمات طبية طارئة.
– تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– خبرة سنتين في نفس المجال.
3- مُنسق أسرة:
– بكالوريوس إدارة خدمات صحية ومستشفيات.
– تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– خبرة سنتين للبكالوريوس في نفس المجال.
4- مدير حالة:
– بكالوريوس تمريض.
– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمؤهل التمريض.
– خبرة سنتين في مجال الوظيفة أو في مجال التمريض.
5- فني رعاية مرضى:
– درجة الدبلوم.
– شهادة برنامج فني رعاية المرضى PCT المعترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول..
– شهادة الإنعاش القلب الرئوي سارية المفعول.
6- أخصائي تمريض:
– بكالوريوس العلوم في التمريض.
– مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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