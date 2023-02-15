مدينة الملك سعود الطبية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف مُتعددة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- منسق وحدة العناية بالعملاء:

– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.

– بكالوريوس إدارة خدمات صحية.

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2- مُنسق طوارئ:

– بكالوريوس خدمات طبية طارئة.

– تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة سنتين في نفس المجال.

3- مُنسق أسرة:

– بكالوريوس إدارة خدمات صحية ومستشفيات.

– تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– خبرة سنتين للبكالوريوس في نفس المجال.

4- مدير حالة:

– بكالوريوس تمريض.

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمؤهل التمريض.

– خبرة سنتين في مجال الوظيفة أو في مجال التمريض.

5- فني رعاية مرضى:

– درجة الدبلوم.

– شهادة برنامج فني رعاية المرضى PCT المعترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول..

– شهادة الإنعاش القلب الرئوي سارية المفعول.

6- أخصائي تمريض:

– بكالوريوس العلوم في التمريض.

– مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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