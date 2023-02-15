مصري يهدي زوجته “كرتونة بيض” في #عيد_الحب

فاجأ مصري زوجته بهدية غريبة، تعبيراً عن حبه لها في "عيد الحب" المعروف بـ"يوم الفلانتين"، الذي يحل يوم 14 فبراير من كل عام.

وأهدى مصري يدعى "السيد الرفاعي"، من محافظة البحيرة (شمال)، زوجته كرتونة بيض، بعد أن بادر بتزيينها على طريقة الهدايا، وذلك تفاعلاً مع ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في البلاد.

وقال "الرفاعي" لوسائل إعلام محلية: "أردت أن أوجه رسالة في ظل غلاء الأسعار الذي نعيشه، بتحويل أوجه إنفاقنا وأسلوب حياتنا بما يتناسب مع التضخم والمتغيرات الأخيرة التي يعيشها العالم".

وأضاف: "الهدية لا تكتسب قيمتها من ثمنها أو طبيعتها، ربما تشكل الورود والدباديب الآن عبئًا ماديًا على الأزواج في شرائها، لكن ذلك لا يعني ألا نتشارك مع أحبائنا الاحتفال بمناسبات سعيدة يحبونها".

وأتم "يمكن استبدال الهدايا التقليدية بسلع غذائية أو أشياء نحتاجها ونستخدمها في بيوتنا، وتقديمها بطريقة جميلة، لنقول لأحبائنا أننا نتذكرهم".