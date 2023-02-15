عقوبات أوروبية جديدة ضد #روسيا تشمل 7 كيانات إيرانية تزودها بـ”المُسيرَات”

أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تعتبر العاشرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه "منذ ما يقرب من عام ، كانت الحرب العدوانية الروسية تنذر بالموت والدمار. اليوم نحن نجعل روسيا تدفع. ونزيد الضغط من خلال الحزمة العاشرة من العقوبات".

وأضافت "فون دير لاين" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم: "نقترح: فرض حظر جديد على صادرات السلع الصناعية، والمزيد من قيود التصدير للمنتجات التقنية الموجودة في ساحة المعركة، ويشمل ذلك معاقبة الكيانات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إلى جانب داعمي بوتين والقادة العسكريين".

وواصلت: "كما نقترح تدابير جديدة لمنع التحايل. يتواصل مبعوثنا الخاص ديفيد أوسوليفان مع دول ثالثة لمعالجة مسألة التحايل على العقوبات. وفي الأسبوع المقبل ، سننظم منتدى منسقي العقوبات لتعزيز الإنفاذ".

وبحسب ما نقلته "العربية" في صورة أخبار عاجلة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات آخرى، إن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، تستهدف معدات التكنولوجيا الدقيقة، وتشمل 7 كيانات إيرانية تزود موسكو بـ"المُسيرَات".

وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية أن "الحرس الثوري" الإيراني يزود روسيا بمسيرات من طراز "شاهد".