200 مدينة ومحافظة.. توقيع عقود أكبر مشروع للنقل بالحافلات في #السعودية #عاجل

أعلنت الهيئة العامة للنقل توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، وتوقعات بأن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا، عبر 76 مسارًا، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من جميع الجهات من القطاعين العام والخاص.

وتضمن الحفل التوقيع على 3 عقود لمشاريع النقل العام بين المدن، تشترك فيها تحالفات عالمية كبرى، وذلك بهدف إيجاد وتوفير خدمات نوعية متقدمة لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن هذا المشروع يعد أول استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، ما يفتح المجال لاستثمارات مقبلة في هذا القطاع، مشيداً بدور الهيئة العامة للنقل في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة، تضيف للناتج المحلي ما يعادل 3,2 مليار ومئتين مليون ريال سنويًا.

وأضاف أن مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة يخدم عدة قطاعات أخرى، في مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل، كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من 1% اليوم إلى 15% بحلول عام 2030، إلى جانب وضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها، وذلك عبر تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل إلى 25% في 2030.